TAG-Immobilien-Vorstände werden auch Unternehmenschefs

Der Aufsichtsrat der TAG Immobilien macht beide Vorstandsmitglieder zu gemeinsamen Unternehmenschefs. Claudia Hoyer und Martin Thiel hätten schon in der Vergangenheit wesentliche strategische Entscheidungen gemeinsam getroffen, teilte der MDax-Konzern am Montag in Hamburg mit. Insofern sei die jeweilige Ernennung zu Co-Unternehmenschefs konsequent. Hoyer ist bislang für das operative Geschäft zuständig, Thiel ist Finanzchef. Zudem werde der Vertrag mit Thiel um weitere fünf Jahre bis Ende März 2029 verlängert, hieß es weiter. Hoyers Vertrag laufe bis Ende Juni 2027.