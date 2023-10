Ponys auf Koppel mit Salzsäure verletzt: Frau vor Gericht

Vier Ponys verletzt, eines davon muss eingeschläfert werden: Das ist die traurige Bilanz von Straftaten, die einer 43-Jährigen vorgeworfen werden. Sie soll die Tiere mit Salzsäure beschmiert haben. Von Montag an versucht das Amtsgericht Hamburg das Motiv zu ergründen.

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand.

Hamburg (dpa/lno). Sie soll fünf Pferde auf einer Koppel in Hamburg-Niedorf mit ätzender Flüssigkeit verletzt haben: Vor dem Amtsgericht muss sich von Montag an eine 43 Jahre alte Frau wegen Straftaten nach dem Tierschutzgesetz verantworten. Warum die Angeklagte, die dort selbst ein Pony gehalten haben soll, ihr eigenes Tier und die Pferde anderer Besitzer zwischen Juni 2020 und Juli 2021 mit Salzsäure beschmierte, ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft unklar. Die Frau bestreitet über ihren Verteidiger bislang, die Täterin zu sein. Es gibt nach Angaben eines Gerichtssprechers Videoaufnahmen, die als Beweismittel in der Anklage genannt sind.

Unter anderem soll die Frau im Juni 2020 dem Reitpony „Nelly“ Salzsäure auf den Rücken aufgetragen haben. Die dadurch entstandene Wunde konnte nicht erfolgreich behandelt werden, so dass das Tier kurz darauf eingeschläfert werden musste. Zudem soll die Angeklagte den Haflinger „Momo“ mehrmals verletzt haben, indem sie Salzsäure im Bereich der Augen und des Rückens auftrug. Das Tier erlitt zum Teil großflächige Verletzungen und behielt vernarbte Augenlider zurück. Angeklagt sind insgesamt sieben Fälle.

