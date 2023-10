Ausgemusterte Strandkörbe werden in List versteigert

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten: In St. Peter-Ording (12.00 Uhr) und in List auf Sylt (13.30 Uhr) werden heute wieder Strandkörbe meistbietend versteigert. In St- Peter-Ording kommen etwa 70 bis 80 dieser Strandmöbel unter den Hammer. „Diese Versteigerung ist für alle Strandkorbliebhaber eine großartige Gelegenheit, sich ein Stück Nordseeurlaub nach Hause zu holen“, bewirbt Tourismus-Direktorin Katharina Schirmbeck die Aktion. Darüber hinaus werden auch einige Badezonen-Bojen zur Versteigerung angeboten. In List auf Sylt werden 40 Strandkörbe versteigert. Das Einstiegsgebot liegt hier bei 90 Euro.

Die meisten Strandkörbe werden im Oktober vom Strand in ihre Winterquartiere gebracht. Sie werden gereinigt, getrocknet und der Zustand wird überprüft. Nicht alle kommen im nächsten Sommer aber zurück an den Strand: Einige werden „aufgehübscht und gut für die nächsten Jahre im heimischen Garten vorbereitet“, teilte die Kurverwaltung List mit. Alle zu versteigernden Strandkörbe haben demnach das klassische blau-weiße Streifen-Muster und sind in einem gutem Zustand.

