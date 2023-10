Bis 2028: Elbphilharmonie und NDR verlängern Zusammenarbeit

Seit der Eröffnung 2017 ist das NDR Elbphilharmonie Orchester das Residenzorchester der Elbphilharmonie. Das bleibt auch länger so.

Hamburg. Die Elbphilharmonie und der Norddeutsche Rundfunk (NDR) haben ihren gemeinsamen Nutzungsvertrag für die Elbphilharmonie bis ins Jahr 2038 verlängert. Damit bleibt das NDR Elbphilharmonie Orchester Residenzorchester der Elbphilharmonie und bespielt das Konzerthaus mit bis zu 70 Konzerten pro Jahr, wie die Elbphilharmonie und der NDR am Freitag in Hamburg mitteilten.

„Das NDR Elbphilharmonie Orchester hat in den vergangenen Jahren ein breites Publikum mit großer Sinfonik und anspruchsvollen Programmen begeistert“, sagte NDR-Intendant Joachim Knuth. „Die Musik dieses Orchesters hat Raum und Ruf der Elbphilharmonie von Anfang an mitgeprägt.“

Elbphilharmonie und NDR gehen bis 2028 gemeinsame Wege

Der Verwaltungsrat des NDR stimmte dem Vertrag bei seiner Sitzung am Freitag zu. Neuer Leiter des Bereichs Orchester, Chor und Konzerte im NDR wird vom 1. August 2024 an Dominik Deuber. Er folgt auf Achim Dobschall, der in den Ruhestand geht.

„Als Residenzorchester prägt das NDR Elbphilharmonie Orchester das Profil der Elbphilharmonie maßgeblich mit. Unter seinem Chefdirigenten Alan Gilbert hat sich das Orchester künstlerisch weiterentwickelt“, sagte Christoph Lieben-Seutter, Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle. Die Zusammenarbeit der beiden Institutionen sei vorbildlich, „auf künstlerischer, organisatorischer wie auf kollegialer Ebene“.

