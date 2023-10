Mittelhandbruch: Hamburger Handballer vorerst ohne Baijens

Handball-Bundesligist HSV Hamburg muss vorerst auf seinen niederländischen Spielmacher Dani Baijens verzichten. Wie der Club am Freitag mitteilte, hat sich der 25-Jährige bei der Heimniederlage am Tag zuvor gegen den TVB Stuttgart (31:36) die rechte Mittelhand gebrochen. Die Verletzung passierte, als ein Stuttgarter einen Wurf des Hamburgers blockte.

Hamburg (dpa/lno). Handball-Bundesligist HSV Hamburg muss vorerst auf seinen niederländischen Spielmacher Dani Baijens verzichten. Wie der Club am Freitag mitteilte, hat sich der 25-Jährige bei der Heimniederlage am Tag zuvor gegen den TVB Stuttgart (31:36) die rechte Mittelhand gebrochen. Die Verletzung passierte, als ein Stuttgarter einen Wurf des Hamburgers blockte.

Da es sich um einen verschobenen Bruch handelt, soll Baijens am Dienstag in einem Hamburger Krankenhaus operiert werden. Der Verein rechnet mit einem etwa achtwöchigen Ausfall des Niederländers, dessen Teilnahme an der Europameisterschaft im kommenden Januar in Deutschland nicht in Gefahr sein soll.

