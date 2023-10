Torhüter Klewin kehrt mit Maske ins Lübecker Tor zurück

Torhüter Philipp Klewin von Fußball-Drittligist VfB Lübeck kehrt nach seinem Jochbeinbruch zurück. Der 30-Jährige werde am Samstag (14.00 Uhr/Magenta Sport) bei Jahn Regensburg im Tor stehen, sagte Trainer Lukas Pfeiffer den „Lübecker Nachrichten“ (Freitag). Klewin soll demnach mit einer speziellen Maske spielen. Der VfB-Keeper hatte sich das Jochbein beim 1:1 in Saarbrücken gebrochen. Am Sonntag hatte Florian Kirschke Klewin gegen die Reserve des SC Freiburg (0:1) im Tor vertreten. Aufsteiger Lübeck steht nach zehn Spieltagen auf Tabellenplatz 16.