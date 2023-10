Hamburg übt die Sicherung seiner Hauptdeiche

In Hamburg findet am Freitag (19.00 Uhr) die diesjährige Deichverteidigungsübung statt. Dabei soll zum einen die Sicherung simulierter Deichschäden mit Sandsäcken geprobt werden, wie der Senat mitteilte. Zum anderen soll die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Helfern an den Deichen und in den Stäben geübt werden. Die Übung wird vom Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer im Auftrag der Umweltbehörde organisiert.