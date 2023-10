Mikrobiologe Leendertz erhält Hamburger Wissenschaftspreis

Der Direktor des Helmholtz-Instituts für One Health (HIOH) in Greifswald, Fabian Leendertz, erhält den mit 100.000 Euro dotierten Hamburger Wissenschaftspreis. Die Akademie der Wissenschaften würdige damit die herausragende Forschungsarbeit des Tierarztes und Mikrobiologen zum One-Health-Konzept, wonach die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt eng zusammenhängt, teilte die Akademie am Donnerstag mit. Der von der Hamburgischen Stiftung für Wissenschaften, Entwicklung und Kultur Helmut und Hannelore Greve finanzierte Preis werde am 30. November im Rathaus verliehen.

Prof. Leendertz erforscht den Angaben zufolge seit mehr als 20 Jahren Zoonosen, also vorrangig Krankheitserreger aus dem Tierreich, die auf den Menschen überspringen. Er gehöre zu den weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet und habe sich einen Namen gemacht bei der Untersuchung der Ursprünge tödlicher Krankheitsausbrüche wie Anthrax, Ebola, Affenpocken und SARS-CoV-2.

Im Zentrum seiner Forschung stünden die afrikanischen Tropen. Derzeit arbeite er vor allem an der Etablierung einer großangelegten One-Health-Langzeit-Beobachtungsstudie in zwei afrikanischen Modellregionen. „Unser Ziel ist, dass wir am Beispiel von zwei afrikanischen Regionen zeigen, wie das One-Health-Konzept ganz praktisch funktionieren kann“, erklärte Leendertz. Zum anderen gehe es darum, so ein Projekt zur Überwachung und Pandemieprävention kopier- und übertragbar auf andere Regionen der Welt zu machen.

