Bei Agu-Comeback: Werder spielt 3:3 gegen St. Pauli

Bremen. Felix Agu hat bei Werder Bremen nach fast einjähriger Verletzungspause sein Comeback gegeben. Der 24 Jahre alte Außenverteidiger kam am Donnerstag im Testspiel gegen den Zweitligisten FC St. Pauli 83 Minuten zum Einsatz. Zum letzten Mal hatte Agu am 28. Oktober 2022 in der Bundesliga-Partie gegen Hertha BSC für Werder auf dem Platz gestanden. Danach musste er wegen einer Verletzung an der Patellasehne pausieren.

In einer abwechslungsreichen Partie trennte sich Werder auf Platz 11 in der Nähe des Weserstadions vom Tabellenführer der zweiten Liga 3:3 (1:1). Die Treffer für die Bremer erzielten Justin Njinmah (3. Minute), Jens Stage (54.) sowie Dawid Kownacki mit einem an Agu verursachten Foulelfmeter (58.). Für die Hamburger waren Marcel Hartel (12., Foulelfmeter) und Elias Saad (50., 65.) erfolgreich.

