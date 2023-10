Gefangener bei Brand in Neumünster schwer verletzt

Bei einem Brand in seinem Haftraum in der Psychiatrischen Abteilung der JVA Neumünster hat ein 63 Jahre alter Untersuchungsgefangener schwere Verbrennungen erlitten. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht, wie Anstaltsleiterin Yvonne Radetzky am Donnerstag mitteilte.

Neumünster (dpa/lno). Bei einem Brand in seinem Haftraum in der Psychiatrischen Abteilung der JVA Neumünster hat ein 63 Jahre alter Untersuchungsgefangener schwere Verbrennungen erlitten. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht, wie Anstaltsleiterin Yvonne Radetzky am Donnerstag mitteilte.

Das Feuer sei am Mittag bemerkt worden, hieß es. Bedienstete und die Feuerwehr hätten den Brand gelöscht. Der Gefangene befand sich nach seiner Festnahme seit dem 25. April dieses Jahres wegen des Verdachts des Totschlages in Untersuchungshaft. Er war allein in seinem Haftraum untergebracht. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

