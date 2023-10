Landtag diskutiert über FDP-Vorschläge zur Migrationspolitik

Mit einer Debatte über die Migrationspolitik hat der schleswig-holsteinische Landtag am Donnerstag seine Beratungen fortgesetzt. Thema ist angesichts der in diesem Jahr stark gestiegenen Flüchtlingszahlen unter anderem ein Antrag der FDP-Fraktion mit einem Forderungskatalog. Demnach sollen die Plätze in den Landesunterkünften aufgestockt und ein konsequenteres Rückführungsmanagement umgesetzt werden. Sozialleistungen für Asylsuchende sollen gesenkt und mehr Sach- statt Geldleistungen gewährt werden.