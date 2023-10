Landtag über Migration und Wohnungsbau auf dem Land

Die Migrationspolitik steht heute im Fokus des schleswig-holsteinischen Landtags. Zum Auftakt der Beratungen steht ein Antrag der oppositionellen FDP zur Debatte. Die Liberalen fordern, die illegale Migration deutlich zu reduzieren und die Kommunen besser zu unterstützen. Die Zahl der Plätze in den Landesunterkünften soll erhöht werden. Während die Landesregierung eine Aufstockung auf 10.000 Plätze plant, halten FDP und SPD 15.000 Plätze für erforderlich. Weitere Debattenthemen am Donnerstag sind der Bau von Wohnungen in den Dörfern und die Perspektiven für die Schweinehaltung im Land.