18 Jahre nach Vergewaltigung: Urteil erwartet

18 Jahre nach der Vergewaltigung einer jungen Frau durch zwei Männer in Hamburg-Bergedorf will das Landgericht am Donnerstag (13.00 Uhr) ein Urteil gegen einen der mutmaßlichen Täter sprechen. Der 44-Jährige ist wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung angeklagt. Das Verbrechen hatte sich in der Nacht zum 8. Juli 2005 in einer Unterkunft für Spätaussiedler ereignet.