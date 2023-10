Kiels Handballer gewinnen Gruppenspiel gegen Kielce 35:31

Eric Johansson am Ball.

Kiel. Handball-Rekordmeister THW Kiel bleibt in der Gruppenphase der Champions League unbesiegt. Die Norddeutschen gewannen am Mittwoch 35:31 (15:16) gegen den polnischen Titelträger Industria Kielce. Mit 8:0 Punkten behauptete die Mannschaft von Trainer Filip Jicha die Tabellenführung in der Gruppe A. Beste Werfer der Partie waren mit jeweils sieben Treffern Eric Johansson und Elias Ellefsen á Skipagötu für Kiel sowie Szymon Sicko und Nicolas Tournat für die Gäste.

Bei den Kielern standen die zuletzt erkrankten Tomas Mrkva und Hendrik Pekeler, die beim 34:23-Heimsieg über den HSV Hamburg gefehlt hatten, wieder im Kader. Die Polen waren ohne den deutschen Nationaltorhüter Andreas Wolff angetreten, der nach einem Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule eine Reha absolviert.

Mitte der ersten Hälfte kamen die Gäste besser in die Partie, legten immer wieder einen Treffer vor. Im zweiten Spielabschnitt wendete sich dann aber das Blatt. Kiel fand jetzt die notwendigen Lösungen im Angriff und hatte in Torhüter Mrkva einen starken Rückhalt. Über 20:17 (40. Minute) und 33:27 (57.) ging es für die „Zebras“ zum verdienten Heimsieg.

Gleich zweimal nutzten die dänischen Schiedsrichter den Videobeweis nach harten Aktionen von Kieler Spielern. Sowohl Petter Överby als auch Patrick Wiencek kamen jedoch mit Zeitstrafen davon.

