NRW stellt Cum-Ex-Ausschuss nun Daten zur Verfügung

Nach langer Verzögerung hat das Land Nordrhein-Westfalen dem Hamburger Cum-Ex-Untersuchungsausschuss die Einsicht in Unterlagen zu dem Steuerbetrug ermöglicht. Wie das NRW-Justizministerium am Mittwoch auf dpa-Anfrage mitteilte, seien dem Ausschuss am vergangenen Freitag „zwei Geräte zur Verfügung gestellt worden, mit dem die Daten eingesehen werden können“. Der Parlamentarische Ausschuss der Hansestadt hatte die Unterlagen bereits im vergangenen Jahr angefordert. Der Ausschussvorsitzende Mathias Petersen (SPD) bestätigte die Datenübermittlung. „Wir haben die Unterlagen bekommen und sind dem Minister dankbar dafür.“