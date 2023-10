Beamte der Kriminalpolizei sichern Spuren an einem gesprengten Geldautomaten im Stadtteil Barmbek-Nord.

Banken Erneut Geldautomat in Hamburg gesprengt

Hamburg (dpa/lno). Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen erneut einen Geldautomaten in Hamburg gesprengt. Ein Zeuge habe die Polizei informiert, weil er einen lauten Knall und starken Rauch aus Richtung einer Bankfiliale im Stadtteil Barmbek-Nord bemerkt habe, teilte die Polizei mit. Als die Beamten wenig später am Tatort eintrafen, sahen sie den zerstörten Geldautomaten.

Durch die Detonation wurden demnach darüber hinaus der Eingangsbereich der Bank sowie vier in der Nähe geparkte Autos durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Die Polizei fahndete zunächst erfolglos mit mehr als zwei Dutzend Funkstreifenwagen nach den mutmaßlich drei Tatverdächtigen. Diese waren vom Tatort in unbekannte Richtung geflohen. Die Täter machten Beute in noch unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei prüft nun, ob die Tat in Zusammenhang mit ähnlich gelagerten Vorfällen steht. Am frühen Montagmorgen war ein Geldautomaten im Hamburger Stadtteil Winterhude gesprengt worden. Ende September wurde in Lurup im Vorraum einer Bank ein Geldautomat gesprengt.

