Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Brunsbüttel

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 5 in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ums Leben gekommen. Der vorfahrtsberechtigte 39 Jahre alte Biker sei am späten Dienstagnachmittag von einem 67 Jahre alten Autofahrer übersehen worden, der an einer Kreuzung mit seinem Wagen die B5 habe überqueren wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Motorradfahrer starb nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallstelle. Die Beifahrerin des 67-Jährigen wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die B5 war während der Unfallaufnahme gesperrt.