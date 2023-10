Eurocup: Towers unterliegen London Lions bei Heimauftakt

Den Veolia Towers Hamburg ist auch der Heimauftakt in den Basketball-Eurocup missglückt. Vor 1646 Zuschauern in der Inselparkhalle, darunter auch Profis des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV, unterlag der Bundesliga-Club den London Lions am Dienstagabend mit 94:100 (45:41). Die Hanseaten mussten damit wettbewerbsübergreifend bereits die vierte Niederlage in Folge hinnehmen. Bester Towers-Werfer war Aleksander Dziewa mit 28 Punkten.