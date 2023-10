Unbewohntes Einfamilienhaus im Kreis Segeberg abgebrannt

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Ein leerstehendes Einfamilienhaus in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ist in der Nacht zu Dienstag abgebrannt. Als die Feuerwehr die Einsatzstelle erreichte, habe das Gebäude bereits vollständig in Flammen gestanden, teilte der Kreisfeuerwehrverband mit. Ein Übergreifen auf die Nachbargebäude konnte jedoch verhindert werden. Verletzt wurde niemand.