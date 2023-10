Drei Festnahmen im Kreis Ostholstein

Bei einer Durchsuchung von insgesamt drei Objekten im Kreis Ostholstein hat die Polizei vier Kilogramm Haschisch und weitere Betäubungsmittel sichergestellt. Außerdem seien zwei Tatverdächtige festgenommen worden, einer von ihnen sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Aktion am Sonntag vorausgegangen seien monatelange Ermittlungen.

Neustadt (dpa/lno). Bei einer Durchsuchung von insgesamt drei Objekten im Kreis Ostholstein hat die Polizei vier Kilogramm Haschisch und weitere Betäubungsmittel sichergestellt. Außerdem seien zwei Tatverdächtige festgenommen worden, einer von ihnen sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Aktion am Sonntag vorausgegangen seien monatelange Ermittlungen.

Hauptbeschuldigter ist nach Angaben der Ermittlungsbehörden ein 32 Jahre alter Mann. Er wurde noch am Sonntag einer Haftrichterin am Amtsgericht Lübeck vorgeführt, die wegen Fluchtgefahr Haftbefehl erließ. Der 32-Jährige befindet sich inzwischen in der Justizvollzugsanstalt Lübeck. Sein 46 Jahre alter Mittäter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Bei der Durchsuchung der drei Objekte in Neustadt und in Beschendorf (beide im Kreis Ostholstein) wurden nach Angaben der Ermittler neben dem Haschisch unter anderem auch 135 Gramm Cannabisblüten und 40 Gramm der Partydroge Ketamin sowie kleinere Mengen anderer Betäubungsmittel und verschreibungspflichtiger Medikamente gefunden. Außerdem seien auch verschiedene Waffen und Vermögenswerte sichergestellt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg