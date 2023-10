Linke verurteilen Hamas-Angriff auf Israel als Terror

Hamburgs Linke haben den beispiellosen Angriff der islamistischen Hamas auf Israel als Terror verurteilt. „Die Hamas ist keine Widerstandsbewegung“, sagte die Fraktionsvorsitzende in der Hamburgischen Bürgerschaft, Cansu Özdemir, am Montag. Sie sei eine islamistische Terrororganisation, „die von der türkischen und iranischen Diktatur unterstützt wird. Leichen zur Schau stellen und Kinder entführen ist kein Widerstand. Es ist Terror“.

Özdemir betonte, die Angriffe der Hamas setzten eine neue Eskalation der Gewalt in Gang, die für die Menschen in Israel und den palästinensischen Gebieten schreckliches Leid bedeute. „Sie spielen nicht zuletzt den Rechten und Ultrarechten um Netanjahu in die Karten.“ Parteichefin Sabine Ritter sagte: „Ich bin tief erschüttert über die brutalen Angriffe der Hamas-Terrorkommandos auf die Menschen in Israel.“

