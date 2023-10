Flughafen erwartet großen Andrang während der Herbstferien

Der Flughafen Hamburg erwartet zum Start der Herbstferien an diesem Wochenende einen großen Andrang und rät deshalb zu einem frühzeitigen Erscheinen. „Seien Sie rechtzeitig am Flughafen. Mindestens zwei Stunden vor dem Abflug, das empfehlen wir in Spitzenzeiten wie den Ferien“, sagte eine Flughafensprecherin am Montag. Zu empfehlen seien auch der Vorabend-Check-in, der Online-Check-in, die Reservierung von einem Zeitfenster an der Sicherheitskontrolle sowie die Gepäckautomaten. Und zuletzt: „Reisen Sie mit nur einem Handgepäckstück, dann geht es für alle an der Sicherheitskontrolle schneller“, sagte die Sprecherin.