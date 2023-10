Hamburg Towers kassieren in München nächste Niederlage

Die Veolia Towers Hamburg haben einen erneuten Sieg gegen den FC Bayern München klar verpasst. Nach zwei Erfolgen in der vergangenen Spielzeit mussten die Hanseaten am Sonntag im ersten Duell in dieser BBL-Saison eine 79:90 (41:54)-Niederlage bei dem Titelfavoriten hinnehmen und gingen damit im dritten Pflichtspiel inklusive Eurocup in Folge als Verlierer vom Feld. Bester Werfer im Team von Cheftrainer Benka Barloschky war William Christmas (18 Punkte).