1:1 gegen Elversberg: Kiel verpasst Sprung auf Rang zwei

Holstein Kiel wäre mit einem Sieg gegen den SV Elversberg auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga gesprungen. Nach einer starken ersten Halbzeit geben die Kieler die Führung her.

Kiel (dpa/lno). Lange sah es nach dem Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga aus. Doch dann brachte sich Holstein Kiel selbst um den Lohn und die Chance auf Platz zwei. Nach einer starken ersten Halbzeit kam die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp am Sonntag im Holstein-Stadion gegen den Aufsteiger SV Elversberg nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Das Tor für Kiel erzielte Timo Becker (44.). „Natürlich habe ich mich über mein Tor gefreut, aber jetzt ärgere ich mich, weil ich lieber drei Punkte gehabt hätte“, sagte er. „Generell haben wir eine gute erste Phase der Saison gespielt, müssen jetzt aber weiterhin dranbleiben.“

Für die Gäste aus Elversberg gelang Luca Schnellbacher (69.) der Ausgleich. Holstein steht nach dem neunten Spieltag mit einem Punkt Abstand hinter den Aufstiegsplätzen auf dem vierten Tabellenrang.

Den 12.675 Zuschauern und Zuschauerinnen wurde ein munterer Spielbeginn geboten. Kiel erwischte den besseren Start und hatte zwischen der 9. und der 14. Minute gleich vier Großchancen. Zweimal kam Steven Skrzybski nach Ballverlusten von Elversberg zu gefährlichen Abschlüssen, scheiterte aber beide Male am gegnerischen Torwart Nicolas Kristof. Auch Benedikt Pichler ließ in dieser Phase des Spiels zwei Chancen ungenutzt.

Auf der Gegenseite konnte der Kieler Außenverteidiger Tom Rothe einen Abschluss von Robin Fellhauer kurz vor der Linie noch klären. Rothe hätte kurz darauf selber fast getroffen, doch sein Kopfball aus kurzer Distanz wurde erneut vom überragenden Kristof pariert.

Insgesamt war Kiel in der ersten Halbzeit die dominantere Mannschaft, während die Gäste aus Elversberg sich tief in die eigene Hälfte zurückzogen. In der 44. Minute belohnte sich Kiel mit dem Führungstreffer zum 1:0. Nach einem Freistoß von Lewis Holtby landete der Ball vor den Füßen von Becker, der aus wenigen Metern ins Tor traf.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der 55. Minute hatte Becker das zweite Tor auf dem Fuß. Doch erneut war Kristof zur Stelle. Völlig überraschend gelang den Gästen aus Elversberg in der 70. Minute der Ausgleich. Ein langer Ball landete vor den Füßen von Luca Schnellbacher, der per Heber über den zu weit vor dem Tor stehenden Kieler Torwart Timon Weiner ins Tor traf. Von diesem Zeitpunkt an war Elversberg die bessere Mannschaft. Sie hatten in der 81. Minute sogar die große Gelegenheit auf den Führungstreffer. Doch Semih Sahin beförderte den Ball knapp neben das Tor.

Nach der Länderspielpause tritt Kiel am 22. Oktober zum Auswärtsspiel bei Hansa Rostock an. Das nächste Heimspiel findet am 29. Oktober gegen den 1. FC Nürnberg statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg