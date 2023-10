Hamburger Linke gegen Privatisierung des Hafens aus

Die Hamburger Partei Die Linke hat sich bei ihrem Landesparteitag deutlich gegen die Privatisierung des Hafens ausgesprochen. So wurde die Entscheidung des Verkaufs wichtiger Anteile der städtischen HHLA an die Reederei MSC scharf kritisiert, wie die Partei am Wochenende mitteilte. In dem Zusammenhang hatte der Parteitag am Samstag mit großer Mehrheit den Dringlichkeitsantrag „Unser Hafen - nicht euer Casino!“ angenommen, indem die Linke auch die Aufnahme einer Privatisierungsbremse in die Hamburger Verfassung fordert.

Weitere Themen des Landesparteitages mit rund 100 Parteimitgliedern waren der Kampf für Arbeitnehmerrechte und gegen die „brutale Abschottung der EU“. So hätten sich die Delegierten dafür ausgesprochen, dass nicht die Geflüchteten, sondern stattdessen die Fluchtursachen bekämpft werden müssten. Am Sonntag sollten auf dem Parteitag der Kampf gegen die auch in Hamburg erstarkende rechtsradikale AfD und der Krieg in der Ukraine besprochen werden.

