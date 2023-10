Arbeitsmarkt Madsen will Geflüchtete schneller in Arbeit bringen

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) in seinem Büro im Ministerium.

Mehr 23.000 Menschen mit Fluchthintergrund sind in Schleswig-Holstein bereits in Arbeit. Deren Integration in den Arbeitsmarkt müsse aber noch schneller gehen, sagte Arbeitsminister Claus Ruhe Madsen. Eines wisse er aus eigener Erfahrung.