Filmfest Hamburg: Deutsche Produzenten ausgezeichnet

Beim Filmfest in Hamburg sind am Freitagabend die drei Hamburger Produzentenpreise verliehen worden. Hamburgs Kulturstaatsrätin Jana Schiedek überreichte den Preis „Internationale Kino-Koproduktionen“ an den Produzenten Fabian Driehorst für seine internationale Koproduktion „Sultana's Dream“. In der Kategorie „Deutsche Kinoproduktionen“ gewann die Produzentin und Regisseurin Katharina Huber für ihren Film „Ein schöner Ort“. Die Produzenten Jakob Claussen und Uli Putz wurden in der Kategorie „Deutsche Fernsehproduktion“ für „Sörensen fängt Feuer“ ausgezeichnet. Der Preis soll die besonderen Leistungen von deutschen Produzenten sowie von Film- und Fernsehproduktionsfirmen würdigen. Die Auszeichnung wird mit einem Preisgeld in Höhe von je 25 000 Euro vergeben.