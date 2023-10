35-Jährige in Hamburg-Harburg sexuell attackiert

Eine 35 Jahre alte Frau ist in Hamburg-Harburg von einem Unbekannten sexuell attackiert worden. Der Täter sprach die Frau in der Nähe ihres Wohnorts unter einem Vorwand an, attackierte sie dann und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als die Frau sich wehrte, flüchtete der Täter. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls am Donnerstagnachmittag.