Notfälle Einjährige stirbt nach Sturz aus Fenster in Hamburg

Das einjährige Mädchen, das durch einen Sturz aus einem Fenster vergangenen Freitag in Hamburg schwer verletzt worden ist, ist gestorben. Dies teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Weitere Angaben machte er nicht. Das Kleinkind war im Stadtteil Horn aus dem ersten Stock eines Hauses etwa 3,50 Meter in die Tiefe gefallen und auf Betonboden aufgeprallt. Wie genau es zu dem Sturz kam, war zunächst weiter unklar. Die Staatsanwaltschaft hat den Angaben zufolge die Ermittlungen übernommen.