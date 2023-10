Sperrung der Köhlbrandbrücke wegen Bauarbeiten

Wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten wird die Köhlbrandbrücke in Hamburg an zwei Wochenenden im Oktober vollständig gesperrt. Die Sperrung erfolgt vom Freitag, den 13. Oktober, bis zum Montag, den 16. Oktober, sowie vom Freitag, den 20. Oktober, bis zum Montag, den 23. Oktober, wie die Hamburg Port Authority (HPA) am Freitag mitteilte. Die Sperrung der Brücke beginnt jeweils um 21.00 Uhr am Freitag und endet um 05.00 Uhr am Montag.