Sasha ist dankbar für Unterstützung seiner Mutter

Popsänger Sasha ist seiner Mutter für ihre Unterstützung dankbar. „Meine Mutter hat mir immer schon ganz grundsätzliche Werte mitgegeben“, sagte der 51-Jährige in der Sendung „Music Made in Germany“ des privaten rheinland-pfälzischen Radiosenders RPR1. „Und vor allen Dingen hat sie mir, obwohl wir so arm waren, immer gesagt: Du bist was Besonderes und du kannst dir all deine Träume erfüllen“, erinnerte sich Sasha, der in Soest (Nordrhein-Westfalen) aufgewachsen ist und jetzt mit seiner Familie in Hamburg lebt. Dem Sänger habe das die Freiheit gegeben, sich zu verwirklichen.