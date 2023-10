Kiel-Trainer warnt vor SV Elversberg

Trainer Marcel Rapp hat Spieler und Fans von Holstein Kiel vor dem starken Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg gewarnt. „Der Name ist vielleicht erstmal nicht so spannend. Aber wenn man den Namen einmal weglässt und darauf schaut, wie sie Fußball spielen, dann sieht man, dass es eine richtig gute Mannschaft ist“, sagte Rapp am Freitag bei seiner Pressekonferenz zu diesem Spiel (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky).