Land fördert Ladesäulen-Projekte mit knapp drei Millionen

Ein Stecker eines Ladekabels steckt in einer Ladestation für Elektroautos.

Kiel (dpa/lno). Mit weiteren 2,85 Millionen Euro will die Landesregierung den Ausbau der Ladesäulen für Elektroautos in Schleswig-Holstein beschleunigen. „Unser Ziel ist es, mit Hilfe des neuen Programms landesweit zu den bereits geförderten Ladepunkten noch mindestens 300 zusätzliche Ladepunkte zu schaffen“, sagte Energieminister Tobias Goldschmidt (Grüne) am Freitag. Bedarf und Nachfrage seien weiterhin hoch, auch weil das Land im Ländervergleich Spitzenplätze bei den Neuzulassungen von Elektroautos belege.

„Wir haben in Schleswig-Holstein derzeit etwa 3853 Ladepunkte mit einer installierten Ladeleistung von fast 125 000 Kilowatt“, sagte Goldschmidt. Gemessen an der Bevölkerungszahl belege der Norden bei der Zahl der Ladepunkte bundesweit Platz drei. Förderprogramme böten auch kleinen und mittleren Unternehmen die Möglichkeit, in Elektromobilität zu investieren.

Die Regierung hatte bereits zwischen 2020 und 2022 mit 17,3 Millionen Euro Projekte zum Ausbau von Ladeinfrastruktur gefördert. Das neue Programm richtet sich an Unternehmen, die für die Öffentlichkeit Ladestationen installieren wollen. Das Land unterstützt aber auch e-Carsharing-Projekte. Anträge sind online seit Freitag bei der Wirtschaftsförderung möglich. Der Ablauf der Förderung läuft online.

