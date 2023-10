HSV-Coach Walter: Tägliche Arbeit als Schlüssel zum Erfolg

„Es gibt immer Dinge, die man tagtäglich verbessern kann“, sagt der Trainer des Hamburger SV. Am Samstag soll der Tabellenzweite der 2. Bundesliga dies bei einem Aufsteiger unter Beweis stellen.

Hamburg (dpa/lno). Trainer Tim Walter setzt für den Erfolg mit dem Fußball-Zweitligisten Hamburger SV auf die tägliche Arbeit auf dem Trainingsplatz. „Es gibt immer Dinge, die man tagtäglich verbessern kann“, sagte der 47-Jährige am Donnerstag. Die Früchte der Arbeit wollen die Hanseaten am Samstag (13.00 Uhr/Sky) mit einem Auswärtserfolg bei Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden einfahren.

Die Erfahrungen des Tabellenzweiten mit Neulingen im Unterhaus waren zuletzt jedoch eher negativ. Sowohl bei der SV Elversberg als auch beim VfL Osnabrück kassierten die Walter-Schützlinge jeweils eine 1:2-Niederlage. In den letzten fünf Spielen holte der Tabellen-15. aus Wiesbaden allerdings nur einen Punkt - den aber beim Unentschieden gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 (1:1).

In der hessischen Landeshauptstadt wird Kapitän Sebastian Schonlau wegen einer Wadenverletzung nicht mitwirken können. Dafür stehen Ludovit Reis (Infekt) und Jean-Luc Dompé (Muskulatur) wieder zur Verfügung. Keine guten Nachrichten gibt es derweil von Anssi Suhonen, der nach dem Anbruch des linken Wadenbeins um sein Comeback kämpft. „Er hat wieder Wadenprobleme an der gleichen Stelle“, sagte Walter am Donnerstag.

