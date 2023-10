Vier gewinnt: Fabian Hürzeler und St. Paulis Erfolgsrezept

Gegen den 1. FC Nürnberg hat Spitzenreiter FC St. Pauli den vierten Sieg in Serie im Visier. Die Hierarchie soll helfen. Für Trainer Hürzeler schließt sich gegen den Tabellen-Achten ein Kreis.

Hamburg (dpa/lno). Auch wenn er zuletzt bei „Vier gewinnt“ nicht sehr erfolgreich war, bereitet Trainer Fabian Hürzeler den Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli akribisch darauf vor, den vierten Sieg in Serie einzufahren. „Ich hatte eine gute Taktik, aber die ist entschlüsselt worden“, sagte der 30-Jährige am Donnerstag mit Blick auf das Gesellschaftsspiel. Auf dem Rasen soll dies am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen den Tabellen-Achten 1. FC Nürnberg nicht passieren.

Ein Schlüssel soll auch gegen Nürnberg die klare Rangordnung bei den Kiezkickern sein. „Es muss klare Hierarchien geben“, sagte Hürzeler. Der Coach der Hanseaten ist froh, „Führungsspieler zu haben, aber auch Teamspieler und Kreativspieler“.

Entscheidend für den Erfolg seien das Team und das Wir-Gefühl. Als Beispiel nannte Hürzeler Angreifer Johannes Eggestein, der zu Beginn der Saison nur Ergänzungsspieler war. Beim 5:1 gegen Holstein Kiel stand der 25-Jährige dann erstmals in der Startelf, beim 3:1 über Schalke 04 steuerte er eine Tor-Vorlage bei und beim 2:1 bei Hertha BSC war er selbst erfolgreich. „Jojo hat sich nie hängen lassen und immer Gas gegeben“, sagte Hürzeler.

Nach den Siegen gegen Schalke und in Berlin freut sich der Trainer auf das dritte Samstagabend-Spiel in Serie. Es gebe zwar auch nur drei Punkte, aber Flutlicht und ein ausverkauftes Millerntor-Stadion seien etwas Besonderes: „Die Spieler und die Fans freuen sich“, sagte Hürzeler.

Eine einfache Partie erwartet der Trainer nicht: „Die haben sich gefangen und werden uns maximal alles abfordern“, sagte er über die Nürnberger, die zuletzt einen 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Magdeburg einfuhren. Das Team von Trainer Cristian Fiél spiele „mutig von hinten raus und mit einem klaren Plan“.

Gegen die Franken schließt sich für Fabian Hürzeler ein Kreis. Der 1:0-Sieg beim Club am 29. Januar war sein erstes Spiel als Cheftrainer der Kiezkicker. „Wir hatten etwas Spielglück“, sagte der St.-Pauli-Coach mit einem Blick in die Vergangenheit. Dagegen wird sich der 30-Jährige auch am Samstag mit Sicherheit nicht wehren.

