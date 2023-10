A1: Dreiwöchige Baustelle im Kreuz Lübeck

Autofahrer müssen sich ab kommender Woche auf Verzögerungen im Autobahnkreuz Lübeck einstellen. Weil etwa 90 Betonplatten erneuert werden, wird auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg ein Fahrstreifen für knapp drei Wochen gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch mit. Ab Montag, 9. Oktober werde der Verkehr im Kreuz Lübeck mit verringerter Geschwindigkeit zweispurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Der Beschleunigungsstreifen von der A20 auf die A1 werde ebenfalls erneuert, die Zufahrt auf die A1 bleibe aber möglich.