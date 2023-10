Schau zeigt Cindy Sherman und ihr Verhältnis zur Mode

Erstmals widmet sich eine Ausstellung dem Dialog zwischen der US-amerikanischen Künstlerin Cindy Sherman und der Modewelt. Unter dem Titel „Anti-Fashion“ sind in der Sammlung Falckenberg von Samstag an bis zum 3. März rund 50 Werke aus fünf Dekaden zu sehen, teilten die Hamburger Deichtorhallen am Mittwoch mit. „In ihren Fotografien inszeniert Sherman sich selbst in vielfältigen Rollen, mit denen sie sowohl spielerisch als auch kritisch tradierte Schönheitsideale und Stereotype infrage stellt“, sagte Kuratorin Alessandra Nappo. Dabei ziehe sich die Mode wie ein roter Faden durch Shermans facettenreiches Werk.