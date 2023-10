Dressel: 5,5 Milliarden Euro für Schulbau bis in die 30er

Hamburgs rot-grüner Senat will bis in die 2030er Jahre weitere rund 5,5 Milliarden Euro in den Schulbau investieren. Mit den seit 2011 bereits getätigten Investitionen in Höhe von rund 4,4 Milliarden Euro komme der Schulbau damit auf fast zehn Milliarden Euro, sagte Finanzsenator Andreas Dressel am Mittwoch. „Das ist wirklich ein Doppelwumms für die Hamburger Schulen.“ Schulsenator Ties Rabe (beide SPD) betonte, allein im vergangenen Jahr seien rund 448 Millionen Euro in den Schulbau gesteckt worden. Der Zustand der Hamburger Schulgebäude habe sich damit von der Note 3,53 im Jahr 2013 auf inzwischen 2,54 im vergangenen Jahr verbessert.