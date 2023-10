Lübecks Pfeiffer nach Remis: „Mental eine Herausforderung“

Der VfB Lübeck hat mit einem Last-Minute-Remis erneut einen Sieg kurz vor Schluss aus der Hand gegeben. Der letzte Sieg ist schon lange her, doch Trainer Lukas Pfeiffer glaubt an die Stärke des Teams.

Saarbrücken (dpa/lno). Trainer Lukas Pfeiffer glaubt an die Ergebnis-Kehrtwende mit Fußball-Drittligist VfB Lübeck. „Das ist mental schon eine Herausforderung, und trotzdem glaube ich, dass wir auch einfach stark genug sind, damit umzugehen“, sagte der 32-Jährige nach dem 1:1 gegen den 1. FC Saarbrücken bei „MagentaSport“ am Dienstagabend. „Ich glaube, dass wir einfach bei uns bleiben müssen.“ Der VfB hat nun sechs Ligaspiele in Folge nicht gewonnen.

Die Lübecker hatten - wie schon am vorherigen Spieltag - kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert. In Saarbrücken war Lübeck durch ein Kopfballtor von Jannik Löhden (11. Minute) früh in Führung gegangen. Obwohl der Gastgeber ab der 84. Minute wegen einer Gelb-Roten Karte für Patrick Sontheimer in Unterzahl spielte, schaffte die Elf von Trainer Rüdiger Ziehl noch den Ausgleich.

In der zehnten Minute der Nachspielzeit drehte Amine Naifi mit der letzten Aktion des Spiels einen Eckball kunstvoll ins Lübecker Tor. „Gerade aufgrund des Zeitpunkts des Ausgleichs ist das natürlich maximal unglücklich für uns“, sagte Pfeiffer. „Wenn der Gegner dir zu dem Zeitpunkt eine Ecke direkt hereinlegt, dann muss man den Hut davor ziehen.“ Am Sonntag (13.30 Uhr/MagentaSport) trifft Lübeck auf den SC Freiburg II.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg