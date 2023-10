Verkauf gestartet: EM-Tickets „sind sehr nachgefragt“

Am Dienstagmittag ist die erste Verkaufsphase für Tickets für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland 2024 gestartet. „Heute geht es los“, sagte EM-Turnierdirektor Philipp Lahm bei einer Veranstaltung in Hamburg. Die EM sei „eine große Möglichkeit, jetzt in einer herausfordernden Zeit, die wir sicher hatten und immer noch haben, dass die Menschen wieder zusammenkommen“. Das Eröffnungsspiel der EM der Männer findet am 14. Juni 2024 in München statt - das Finale einen Monat später in Berlin.