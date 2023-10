Erhalt der Lübecker Altstadtkirchen: Neue Stiftung geplant

Eine neue Stiftung soll die fünf Altstadtkirchen in Lübeck als Silhouette der Hansestadt dauerhaft erhalten helfen. Wie der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg am Dienstag mitteilte, will die Possehl-Stiftung diese Initiative unter dem Titel „7 Türme 7 Jahre 7 Millionen Euro“ langfristig fördern. Die Nordkirche und der Kirchenkreis hofften jetzt, auch die Stadt Lübeck und das Land Schleswig-Holstein als Unterstützer zu gewinnen.