Höhepunkt der Einheitsfeiern: Festakt in der Elbphilharmonie

Mit dem Festakt in der Elbphilharmonie steuern die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am Dienstag (12.30 Uhr) in Hamburg auf ihren Höhepunkt zu. Neben Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird in diesem Jahr der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, eine Festrede vor den rund 1300 erwarteten Gästen halten, darunter sind die Regierungschefs der Länder und die gesamte Staatsspitze. Zuvor wird es in der Hauptkirche St. Michaelis - dem „Michel“ - einen ökumenischen Gottesdienst (10.00 Uhr) geben. Beide Veranstaltungen werden live von ARD (Gottesdienst) und ZDF (Festakt) im Fernsehen übertragen.

Die Feierlichkeiten waren bereits am Montag mit einem großen Bürgerfest gestartet. Bei dem Fest rund um Rathaus und Binnenalster will sich die Stadt mit rund 400 Partnern und Akteuren in einem bunten Programm als vielfältige, nachhaltige, welt- und zukunftsoffene Metropole präsentieren. Die Einheitsfeier bildet Schluss- und Höhepunkt der Bundesratspräsidentschaft Hamburgs. Am Dienstag übergibt Tschentscher den Staffelstab symbolisch an Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

