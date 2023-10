A7 Anfang November Richtung Flensburg gesperrt

Autofahrer müssen am ersten November-Wochenende größere Umwege in Kauf nehmen, wenn sie auf der A7 in Richtung Flensburg unterwegs sind. Von Freitag, den 3.11., 21.00 Uhr, bis Montag, den 6.11., 5.00 Uhr, wird der Abschnitt zwischen dem Autobahndreieck Bordesholm und der Anschlussstelle Rendsburg/Büdelsdorf nach Norden für 56 Stunden vollständig gesperrt, wie die Autobahngesellschaft des Bundes am Montag mitteilte.