Kanzler bei Bürgergespräch auf Einheitsfest in Hamburg

Bundeskanzler Olaf Scholz spricht bei einem Bürgergespräch in der Handelskammer in Hamburg.

Hamburg (dpa/lno). Am Rande des Bürgerfests zum Tag der Deutschen Einheit hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag in Hamburg den Fragen von Bürgern gestellt. Anderthalb Stunden sprach er in der Handelskammer Hamburg mit rund 170 Menschen, die sich über das „Hamburger Abendblatt“ um die Teilnahme am „Kanzlergespräch“ beworben hatten. Die Themen reichten von Migration und Asyl über die Folgen des Klimawandels bis zur Stimmung in der Koalition.

Eine Fragestellerin sagte, in der Berichterstattung der Medien sei immer wieder von Misstönen in der Koalition die Rede. „In diesem Fall haben die Medien korrekt berichtet“, sagte Scholz. Dabei hätten SPD, Grüne und FDP bereits viele Vorhaben ihrer Koalition umgesetzt. „Die Leistungsbilanz wäre - wenn man diese Töne nicht hätte - gar nicht so schlecht.“

Erfreut zeigte sich der Bundeskanzler bei der Begrüßung in Hamburg über „das vertraute Moin“. Auf die Frage, was er an seiner Heimatstadt am meisten vermisse, wenn er nicht da sei, sagte er: „Das Wasser ist immer ganz entscheidend, Alster und Elbe. Wenn man an die Elbe denkt, denkt man immer an die Ferne.“ Das mache die Weltoffenheit Hamburgs aus. Und kulinarisch sei es das Fischbrötchen.

