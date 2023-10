Wüst: Nach Krieg „ein Deutschland, das europäischer denkt“

Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit am Dienstag mahnt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) „ein Deutschland, das europäischer denkt und handelt als zuletzt“ an. Nach Russlands Angriffskrieg gehe es mehr denn je darum, die Ukraine bei ihrem Kampf für gemeinsame Werte zu unterstützen, unterstrich Wüst am Montag in einer Mitteilung. „Es braucht ein wahrhaft europäisches Deutschland.“

Düsseldorf/Hamburg. Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit am Dienstag mahnt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) „ein Deutschland, das europäischer denkt und handelt als zuletzt“ an. Nach Russlands Angriffskrieg gehe es mehr denn je darum, die Ukraine bei ihrem Kampf für gemeinsame Werte zu unterstützen, unterstrich Wüst am Montag in einer Mitteilung. „Es braucht ein wahrhaft europäisches Deutschland.“

An diesem Montag und Dienstag nimmt Wüst an den offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit teil - in diesem Jahr wird das zentrale Bürgerfest von Hamburg ausgerichtet. Die Feier steht unter dem Motto „Horizonte öffnen“. Hunderttausende Besucher werden an den zwei Tagen in der Hansestadt erwartet.

Auf der Mönckebergstraße, einer bekannten Hamburger Einkaufsstraße, präsentieren sich die Bundesländer mit typischen Spezialitäten, Musik, Unterhaltung und Informationen. Wüst bezeichnete die Wiedervereinigung als „ein historisches Glück für unser Land“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg