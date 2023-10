Schwache Towers mit klarer Niederlage gegen Würzburg

Hamburg (dpa/lno). Den Veolia Towers Hamburg ist die Heimpremiere in der neuen Saison der Basketball-Bundesliga missglückt. Zwei Tage nach dem 87:79 bei den MHP Riesen Ludwigsburg musste die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky am Sonntagabend vor 3100 Zuschauern in der Inselparkhalle eine 58:88 (36:37)-Niederlage gegen die Würzburg Baskets hinnehmen. Bester Hamburger Werfer war Mark Hughes (12 Punkte).

Schon der Start verlief holperig. Erst nach knapp vier Minuten gelang den Towers der erste Korb. Zu diesem Zeitpunkt führte Würzburg bereits mit 9:0. Im weiteren Verlauf steigerten sich Hanseaten jedoch und verkürzten den Rückstand kurzzeitig sogar auf einen Punkt. Im zweiten Viertel sorgte Hughes mit einem Dreier für den zwischenzeitlichen Ausgleich (21:21). Zwei Minuten vor der Pause bescherte Vincent King seinem Team mit einem Korbleger zum 33:31 dann die erste Führung in dieser Partie.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Towers erneut die Führung, schafften es danach aber nicht, die Gäste weiter unter Druck zu setzen. Vielmehr nahm die Fehlerquote wieder zu und die Hamburger gerieten klar in Rückstand. Kurz vor dem Ende des dritten Viertels hatte sich Würzburg bereits mit 20 Punkten abgesetzt.

Auch im Schlussabschnitt änderte sich nichts am schwachen Auftritt der Hanseaten, die schließlich kaum noch Gegenwehr leisteten und nur noch sieben Punkte erzielten, während bei den Gästen auch die schwierigen Würfe meist im Korb landeten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg