Viele Einsätze für Seenotretter von Fehmarn und Großenbrode

Mehrere Segler sind am Samstag bei Fehmarn von Seenotrettern der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) aus gefährlichen Situationen gerettet worden. Unter anderem waren sechs Segler mit ihrer Jacht in der Nähe des Leuchtturms Flügge gestrandet, wie die DGzRS am Sonntag mitteilte. Sie lag etwa 150 Meter vom Ufer entfernt in eineinhalb Meter hoher Brandung, so dass die Besatzungsmitglieder von See aus nicht von Bord geholt werden konnten. Die Seenotretter von den Stationen auf Fehmarn und Großenbrode konnten die Jacht aber nach einiger Zeit in tieferes Wasser ziehen. Die sechs Segler an Bord blieben unverletzt.