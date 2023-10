Mann bei Pavillonbrand schwer verletzt

Beim Brand eines Gartenpavillons ist ein Mann in der Nacht zum Sonntag in Lohbrügge in Hamburg schwer verletzt worden. Der Brand wurde durch eine Verpuffung bei einem Heizpilz verursacht, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagmorgen mitteilte. Demnach erlitt der Mann schwere Verbrennungen an Gesicht und Armen. Er kam in ein Krankenhaus.