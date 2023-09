Beginn Waffenverbotszone am Hamburger Hauptbahnbahnhof

Der Hamburger Hauptbahnhof wird von Sonntag an zu einer dauerhaften Waffenverbotszone. Damit soll der Bahnhof sicherer werden, hatte Innensenator Andy Grote (SPD) angekündigt. Das Waffenverbot gilt zukünftig im Hauptbahnhof inklusive aller öffentlichen Bahnanlagen, den unterirdischen Verbindungen sowie auf dem Heidi-Kabel-Platz, dem Hachmannplatz, am ZOB und am August-Bebel-Park. Verboten sind dort Schusswaffen, Messer mit einer Klingenlänge über vier Zentimetern sowie Schlagringe oder sogenannte Totschläger. Entsprechende Hinweisschilder wurden in dieser Woche aufgestellt.