Einjähriger nach Sturz aus Fenster weiter in Lebensgefahr

Nach dem Sturz aus einem Fenster schwebt ein Einjähriger in Hamburg weiter in Lebensgefahr. Das Kleinkind war am frühen Freitagabend im Stadtteil Horn aus dem ersten Stock eines Hauses etwa 3,50 Meter in die Tiefe gefallen und auf Betonboden aufgeprallt, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Es wurde in die Kinderklinik des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf gebracht. Wie genau es zu dem Sturz kam, blieb am Samstag weiter unklar.